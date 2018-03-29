Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Polatlı'nın Yassıhöyük Yeni Köseler köyleri arasında tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, yağış sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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