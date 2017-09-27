Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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