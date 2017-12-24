Ankara’nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Evinde baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan 41 yaşındaki Serdar Karabulut yataktan kalkamayınca zehirlendiğini fark ederek eşi ve çocuklarına seslendi.



AA'nın haberine göre, eşi ve çocuklarından cevap alamayınca güçlükle doğrulan Karabulut, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gece yaktıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan baba Karabulut, eşi 38 yaşındaki Nuray, çocukları 2 yaşındaki Kayra, 10 yaşındaki Selinay Karabulut ve baldızı 41 yaşındaki Neriman Aslan, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aile üyeleri, ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Zehirlenen 5 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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