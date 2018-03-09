Ankara'da yaşayan Şerafettin Demir, 1 Mart gecesi kaybolan 1 yaşındaki Paşa isimli kedisini her yerde arıyor.

Zaman zaman oturdukları sitenin bahçesine bıraktıkları kedileri Paşa, 1 Mart gecesi yine dışarı çıktı. Dışarıdayken Paşa'ya köpeklerin saldırmasının ardından, site yakınlarında olan beyaz renkli bir araba, Paşa'yı köpeklerden kurtararak uzaklaştı.

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine kedisi Paşa'yı aramaya başlayan Şerafettin Demir, 1 Mart'tan bu yana kedisinden haber alamıyor. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekleyen Demir, kedisi Paşa'yı gören ya da bulanların kendisine 0539 284 05 13 numaralı telefondan ulaşmalarını istiyor.

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