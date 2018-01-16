Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. N. K. yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa T. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi öldü, kamyonet sürücüsü N. K. ile otomobildeki Samet A., Samet Y., Mutluhan A. ve 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde bulunanların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.

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