Ankara'da kimyasal madde üretimi yapılan 3 katlı binanın en alt katında patlama meydana geldi. Patlama neticesinde yanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koza Sokak'taki 3 katlı binanın en alt katında kimyasal madde üretimi yapıldığı esnada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken, demir parmaklıklar yerinden koptu. Patlama esnasında çeşitli yerlerinden yanan 3 kişi can havliyle kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar, yanan şahısları yangın tüpü ile söndürürken bir yandan da durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yanarak yaralanan Burhan Onur K., Cemal Ş. ve Mustafa G.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralanan şahısların yanan elbiseleri ve ayakkabılarının etrafta olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde söndürme çalışmaları yürütürken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak etrafa emniyet şeridi çekti.

Görgü şahitleri, patlama sesi duyduklarını, dışarıya çıkmalarıyla birlikte 3 kişinin yanmış olduğunu gördüklerini söylediler.