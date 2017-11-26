Ankara'da kordiplomatik plakalı araç, 2 araca çarptı

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olduğunu iddia eden bir kişi, kordiplomatik plakalı araçla iki otomobile çarptı. T.H, araçla Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde seyir halindeyken önce plakası belirlenemeyen bir araca, ardından da başka bir araca arkadan çarptı.

B.A.'nın sürücüsü olduğu araç çarpmanın etkisiyle park halindeki taksiye vurdu. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine Etiyopya Büyükelçiliği'nde görevli olduğunu söyleyen T.H, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

"TÜRKİYE İLE ETİPYOPYA ARASINDA SAVAŞ ÇIKARTIRIM"

İHA'nın aktardığına göre; Kazanın taraflarından B.A., kazaya neden olan T.H.'nin alkolün etkisiyle kendileriyle dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, "Bu arkadaş, alt yolda arabaya çarpıyor. Oradan kaçıp geldi, bize çarptı. Bir ülkenin büyükelçiliğinde görevliymiş. Şahıs alkollü üstelik. Alkol testini kabul etmiyor ve 'Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım' diyor. Arkadaşlar da şahit, gerçekten böyle söyledi" şeklinde konuştu.

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Etipyopya Büyükelçiliği