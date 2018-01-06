Ankara'da 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangında, 6 aylık hamile kadın, 1.5 yaşındaki bebeğini kurtarmak için birinci kattan aşağı attı.
İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ulubey Mahallesi 873 cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında kanepenin alev almasıyla yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, elinde 1.5 yaşındaki bebek ile balkonda bekleyen 6 aylık hamile Yıldız Öztürk'ün yardımına koştular. Öztürk, yangının korkusuyla elindeki 1.5 yaşındaki bebeğini 1'inci kattan vatandaşın kucağına atarak bebeğini kurtardı. Vatandaş daha sonra Yıldız Öztürk'ü balkondan indirmek için seferber oldu ve mahsur kalan 6 aylık hamile Öztürk'ü balkondan indirdiler. Daha sonra vatandaşlar durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 6 aylık hamile Yıldız Öztürk ve 1.5 yaşındaki çocuğunu ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, balkonda mahsur kalan ailenin yardımına koşan vatandaşlardan Suriyeli olduğu belirtilen El Ahmede ise aniden fenalaştı ve ambulansa kaldırılarak en yakın hastaneye götürüldü.
"ÇOCUĞU 1.'İNCİ KATTAN ATTI, BEN DE TUTTUM"
Balkonda mahsur kalan ailenin yardımına ilk olarak koşan görgü şahidi olayı şöyle anlattı:
"Biz burada esnafız. Yan komşumuz 'acil gelin' dedi. Koşarak gittik baktık bir tane abla kucağında çocukla birinci katta bekliyordu. Çok korkmuştu bize biraz bağırdı. Birinci kattan çocuğu attı ben de tuttum. İtfaiye haber verdik onlar gelene kadar kadını da kurtaralım dedik ve hemen merdiven kurduk. Ablayı indirdik, o sırada ambulans gelmişti hemen ambulansa bindirdik."
Daha sonra evin içine girdiklerini belirten görgü şahidi, "Tüp patlamasın diye tüpü dışarı çıkardık. Suriyeli biri vardı galiba oda dumandan etkilenmişti. Onu da hastaneye kaldırdılar" dedi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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