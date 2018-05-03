Ankara’da beş katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tüm binayı saran dumanlar, 2 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

İHA'nın haberine göre yangın, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak üzerinde bulunan apartmanda Gülbahar T.’nin yaşadığı dairede elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın kısa sürede tüm daireye hakim oldu. Yoğun dumana maruz kalarak uyanan ev sahibi, kendini can havliyle sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen Gülbahar T.’yi ambulansa alan sağlık ekipleri, şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu. Alevleri söndürmek için işe koyulan itfaiye erleri, zamana karşı yarış başlattı.

MAHSUR KALDILAR

Kısa süre içinde dumanların tüm apartmanı sarması nedeniyle, vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı. Kendilerini balkonlara atan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını bekledi. Yanan dairenin üst katında yaşayan ve astım hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, ekiplerin müdahalesi sırasında balkonunda zor anlar yaşadı. Merdiven yardımıyla kadının yanına çıkan ekipler, şahsı sakinleştirmek için telkinlerde bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye erlerince dumanların arasından kurtarılan üst kat komşusu, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

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