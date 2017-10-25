Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'in yerine gelecek ismin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MKYK toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 100 AK Partili, 21 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li ve 3 bağımsız üye bulunuyor. Başkanlık için üyeleri bulunan partilerin kendi adayını belirlemesi ve oya sunulması bekleniyor. Ancak CHP'den gelen açıklamada istifa eden belediye başkanlıklarına kendilerinden bir ismin aday gösterilmeyeceği belirtildi.

Belirlenecek adayın meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alması yani 64 oy gerekiyor. Melih Gökçek'in yerine gelecek ismin ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirkayi, Keçirören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna öne çıkan isimler. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin'in de şansı olduğu vurgulanıyor.

GÖKÇEK YERİNE 2 İSMİ ÖNERDİ

Edinilen bilgilere göre Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu toplantıda yerine başkan vekili Ali Gökşin ya da Meclis Başkanvekili İhsan Ölmez'in ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin bu isimlere sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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