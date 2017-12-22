Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi ekipleri, Kızılay, Batıkent, Eryaman, Keçiören ve Ankaray hatlarındaki 19 istasyonda güvenlik denetimi yaptı.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, metro personelinin göreve başladığı 05.30'dan itibaren güvenlik önlemlerini içeren konuları denetledi. Kızılay, Batıkent, Eryaman, Keçiören ve Ankaray hatlarını da kapsayan 19 istasyonda, özel güvenlik görevlilerinin zamanında göreve başlayıp başlamadığı, dikkat ve duyarlılıkları, kılık kıyafet durumu, sayı ve teçhizatlarının yeterliliği, kamera ve X-ray cihazlarının yanı sıra vatandaşların metroyu kullanırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı da incelendi.

Tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine bilgi verildi. Vatandaşların raylı sistemlerde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlere, gelecek günlerde de farklı istasyonlarda devam edileceği öğrenildi.