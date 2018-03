Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2013 yılında, 71 yaşındaki Ziyaettin Akdeniz'nın, Azerbaycan uyruklu 57 yaşındaki Bastı Akdeniz tarafından sevgilisi 60 yaşındaki Saadettin Özkaya'ya öldürtülmesiyle ilgili yeniden görülen davada karar çıktı.



DHA'nın haberine göre, Polatlı'da 20 Temmuz 2013'te, evinden çıkıp camiye doğru giden Ziyaettin Akdeniz'e, Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde plakası alınamayan bir araç çarptı. Akdeniz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir görgü tanığı olay sırasında aracın hızla geldiğini ve hiç frene basmadan Akdeniz'e çarptığını söyledi. Kazayı şüpheli bulan polis ekipleri ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanığının tarif ettiği aracı son olarak Atasoy Caddesi'nde beklerken tespit eden polis, araçtaki kişinin hareket etmeden önce telefonla konuştuğunu belirledi. Polisin yaptığı takipte, plakası belirlenen aracın kazadan sonra Eskişehir yönüne gittiği ve aracın Balıkesir'de ikamet eden İsmail Özkaya'ya ait olduğu saptandı.



SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ ŞÜPHEYİ ARTIRDI



Polisin yaptığı soruşturma neticesinde, İsmail Özkaya'ya ait aracı kaza anında babası Saadettin Özkaya'nın kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Saadettin Özkaya, Polatlı'ya araç satışından dolayı borçlu olduğu kişiye ödeme yapmak için geldiğini, kazanın bir anda olduğunu ve korkuya kapılarak kaçtığını söyledi. Şüpheli borçlu olduğu kişinin, ölen Ziyaettin Akdeniz'le evlenmeden önce birlikte yaşadığı Bastı Akdeniz olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, kadını da gözaltına aldı.



HTS KAYITLARI CİNAYETİ ÇÖZDÜ



İfadesi alınan Bastı Akdeniz, Saadettin Özkaya ile bir süre birlikte yaşadığını daha sonra Ziyaettin Akdeniz ile evlendiğini söyledi. Şüpheli, ilk eşinden olan oğlunun Özkaya ile kalmaya devam etmesi nedeniyle iletişimlerinin sürdüğünü ve zaman zaman telefonla, zaman zaman da Balıkesir'e giderek görüştüklerini söyledi. Bastı Akdeniz, Özkaya'nın ifadesinin aksine, Polatlı'ya geldiğinden haberi olmadığını ve olay günü telefonla hiç görüşmediklerini söyledi. Her iki şüphelinin HTS kayıtlarını inceleyen polis, olay günü Bastı Akdeniz ve Saadettin Özkaya'nın 8-9 kez telefonla görüştüklerini tespit etti.



SON GÖRÜŞMELERİ OLAYI TASARLADIKLARINI ORTAYA KOYDU



Bastı Akdeniz'in, Saadettin Özkaya'nın karakolda ifade vermesinden hemen sonra yaptıkları telefon görüşmesinde, "Oğluna söyle aracı sana verdiğini söylemesin. Benim oraya gidip geldiğimden bahsetmesinler. Hiç taviz verme" dediği, Özkaya'nın da, "Araba bulunsa da inkar edeceğiz. Olayı Hamza'nın üzerine atacağız" dediği belirlendi.



YARGILAMA 5 YIL SÜRDÜ



Bastı Akdeniz ve Saadettin Özkaya hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava 5 yıl sürdü. Her iki sanığa, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay tarafından usul yönünden iki kez bozuldu. Bozmanın ardından dün tekrar görülen davaya, Saadettin Özkaya ve Bastı Akdeniz tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bastı Akdeniz son sözünde, olayla ilgili bir suçunun olmadığını, eşinin trafik kazası nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Eşi ile hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Bastı Akdeniz, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek, "Eşimin çocukları, polisle işbirliği yaparak kaza raporunu değiştirdiler. Mirasının ve maaşının bana kalmasını istemiyorlardı. Ben eşimi öldürmek için plan yapmadım" dedi. Saadettin Özkaya ise "Ben hayatım boyunca kimseye zarar vermedim, karıncayı bile incitmedim. 5 senedir vicdan azabı çekiyorum. Tek suçum maktule çarpıp kaçmış olmamdır. Ölen kişi ile bir husumetim yok. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



İKİ SANIĞA DA MÜEBBET HAPİS



Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na müdahillik dilekçesi gönderilmediği için kararı usul yönünden bozduğunu, Bakanlığa dilekçe gönderildiğini belirterek, Bastı Akdeniz'e, 'eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Saadettin Özkaya'ya ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Takdir indirimine giden mahkeme heyeti, her iki sanığın cezasını ömür boyu hapse çevirdi.



'ARTIK DİYECEĞİNİZ SÖZLERİN BİR HÜKMÜ YOK'



Kararın ardından Bastı Akdeniz, "Başkanım bir şey demek istiyorum" diye bağırdı. Mahkeme Başkanı ise "Yargılama bitti artık diyeceğiniz sözlerin bir hükmü yok. Her ikinize de müebbet hapis cezası verdik" dedi.

