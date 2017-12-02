Ankara'da misafirini vuran kişi intihar girişiminde bulundu

Ankara Yıldızevler'de evin terasında bir kişi aynı masada oturduğu şahsı vurduktan sonra terasta intihar girişiminde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın teras katında aynı masada isminin Ş. olduğu öğrenilen bir kişi evine gelen şahıs ile bilinmeyen nedenden dolayı tartıştı. Ş. tabanca ile ismi henüz öğrenilemeyen misafirine kurşun yağdırdı. Daha sonra da Ş. aynı tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralanan Ş, ve ismi öğrenilemeyen yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.