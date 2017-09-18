Ankara'da servis minibüsünün devrilmesi nedeniyle dokuz öğrenci ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Selen Sokağı'nda, içinde öğrencilerin bulunduğu bir servis minibüsü ile dört otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Servis minibüsünün yan yatması nedeniyle dokuz öğrenci ile servis minibüsünün şoförü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.