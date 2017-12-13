Aile içi şiddet eğitim de tanımıyor. Ankara’da 45 yaşındaki sınıf öğretmeni İ.K., fen bilgisi öğretmeni eşini 17 aylık bebeklerinin yere düşmesi nedeniyle feci şekilde darp etti. Kanlar içinde kalan, kayınbiraderinin hastaneye kaldırdığı 37 yaşındaki iki çocuk annesi B.K.’nın sağ gözünde görme kaybı oluştu.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 14 Ekim’de yaşanan olay, B.K.’nın tedavisinin ardından karakol ve adliyeye taşındı. Şiddet mağduru öğretmen B.K., ifadesinde “Ev temizliği yaparken 17 aylık bebeğim yere düştü. Eşim ‘Bir çocuğa bakamıyorsun’ diyerek beni darp etti. Hakaret etti, ağzım, burnum kanlar içinde kaldı” dedi. Eşinden şikâyetçi olan genç kadın koruma ve uzaklaştırma kararı da istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan öfkeli koca İ.K. hakkında evden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mağdur eş B.K. için koruma kararı alındı.

‘DÜŞMÜŞ OLABİLİR’

Suçlamayı kabul etmeyen sınıf öğretmeni şüpheli koca İ.K. ise tutuklanma talebiyle sevk edildiği hâkimlikte kendini şöyle savundu: “Olay günü 17 aylık çocuğumuzun düşmesi nedeniyle tartıştık. Çocuğumu avutmaya çalışıyordum. Bu sırada eşim de bağırıp çağırıyordu. Eline aldığı sandalye ile vurmaya çalıştı. Bir ara boğazıma doğru eliyle hamle yaptı, boynumu çizdi. Eşime hiç vurmadım. Gözündeki yaralanma benden kaynaklanmamıştır. Sinirlendiği zamanlarda bayılırdı. Bu şekilde düşüp gözünü balkon penceresinin küpeştesine vurmuş olabilir. Kızdığı için beni suçladı diye düşünüyorum.”

Avukatının “Tutuklanması kendisi kadar öğrencilerinin de mağduriyetine neden olacaktır” savunması da yetmedi, öğretmen İ.K. tutuklandı.