Ankara'da 593 Koru Metro İlko Sitesi seferini yapan otobüs şoförünün Koru metro durağında engelli bir vatandaş olmasına rağmen kaldırıma yaklaşmaması büyük tepki çekti.



Haberturk.com Whatsapp hattına gelen görüntülerde, vatandaşların kaldırıma yanaşmayan şoföre tepki gösterdiği, şoförün ise engelli vatandaş için herhangi bir girişimde bulunmadığı görülüyor. O anları kameraya alan vatandaş "Yaklaşmayan otobüs, binemeyen engelli" diyerek tepkisini dile getirdi.

Engelli vatandaş ise şoförün, otobüsü yanaştırmaması üzerine kendi imkanlarıyla otobüse bindi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER