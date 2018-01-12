Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce belediye otobüsüne, daha sonra da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Etimesgut istikametine giden Hasan Burak Ü. kontrolündekiotomobil, Yenimahalle Köprüsü altında kontrolden çıkarak Selahattin A. yönetimindeki plakalı Elvankent-Etimesgut hattında çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil, refüje daha sonra da Yılmaz G. idaresindeki otomobile çarptı.

TRAFİĞE KAPATILDI



Kazada sürücü Hasan Burak Ü. ağır şekilde yaralanırken, aynı araçta bulunan Özkan Çetin ile Saadettin Eren Sağın hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan Çetin ile Sağın'ın cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.



Kaza sonrası bulvar yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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