Ankara'da meydana gelen patlamada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın en alt katında bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekiplerce patlamanın doğalgaz ya da kimyasal kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.