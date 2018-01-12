Ankara'da bir iş yerine hırsızlık amacıyla giren kişinin, bölgedeki güvenlik kamerasına el sallaması görenlere 'pes' dedirtti.

İHA'nın haberine göre olay, Batıkent'teki Teneke Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki iş yerine hırsızlık için giren bir kişi, güvenlik kamerasının kadrajına girdi. Kamerayı sonradan fark eden hırsız panikleyeceği yerde, el sallayarak herkesi şaşırttı.

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