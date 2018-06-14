İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı oruç, teravih ve hatimlerle idrak edip bayrama ulaştı. Tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Ramazan-ı Şerf'i ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca Müslüman, 2018 yılı Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayram namazı için cami ve mescitlerde hep birlikte saf tutacak.

Bayram heyecanının yaşandığı illerden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlar 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı için cami ve mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Ankara'da 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte cevabı...

ANKARA'DA 2018 RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan'ı ibadetle geçiren Batmanlılar; duaları kabul olmuş ve mağfirete erişmiş olmanın ümidiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı'na ulaştı. Bayramın ilk saatlerinde cami ve mescitleri doldurmaya hazırlanan Batmanlılar saat 06.04'te 2018 yılı Ramazan Bayram Namazına niyet edecekler.



Başkent ilçelerinde bayram namazı saatleri şöyle:

ANKARA 6:04 AKYURT 6:03 AYAŞ 6:06 BALA 6:04 BEYPAZARI 6:07 ÇAMLIDERE 6:04 ÇUBUK 6:03 ELMADAĞ 6:03 EVREN 6:03 GÜDÜL 6:06 HAYMANA 6:07 KALECİK 6:02 KAZAN 6:04 KIZILCAHAMAM 6:04 NALLIHAN 6:10 POLATLI 6:08 ŞEREFLİKOÇHİSAR 6:04

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

ANKARA'DA TRAFİĞE BAYRAM DENETİMİ

Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kaza sayısının azaltılması amacıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında denetimlere nezaret etti.

Saraç, AA muhabirine burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "2018 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini belirtti.Genelge doğrultusunda denetimlere başlandığını ifade eden Saraç, "Önceliğimiz trafiğin düzenli akışını sağlamak, daha fazla görünür olmak, sürücülerle yüz yüze iletişim kurmak ve trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktır." dedi.

Karayolu üzerinde yapılacak denetimlerin yanı sıra trafiğin havadan helikopter ve dronlarla da izleneceğini bildiren Saraç, bu sayede yoğunluğun meydana geldiği kesimlerde oluşan kazalara daha hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiğini anlattı.Saraç, son 10 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek için 32 polis başmüfettişinin görevlendirileceğini söyledi.

Bayram tatilinde yola çıkacaklara "İyi yolculuklar" dileyen Saraç, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istedi.

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