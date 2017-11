Ankara'da saldırıya uğrayan gazilerin hasar gören otomobili tamir edildi

Ankara'da, ailesiyle seyahat ederken bir akaryakıt istasyonunda saldırıya uğrayan gazi Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş'ın olayda hasar gören otomobili onarıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunda 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan gaziler Kızılkaş ve Oktay'ın otomobilinin olayda hasar gördüğü anımsatıldı.

AA'nın haberine göre, açıklamada, hasar gören aracın Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı İlker Bal tarafından tamir ettirilerek gazi İbrahim Kızılkaş'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bal, gaziler Oktay ve Kızıltaş'ın kendisinin cephe kardeşi olduğunu ifade etti.

İlker Bal, şunları kaydetti:

"70 bin şehit yakını ve gazinin derdiyle gece gündüz dertlenen, yorulmak bilmeden onlar için fedakarca çalışan vakfımız adına böyle bir yardımda bulundum. Türk milletinin istiklali için candan geçenlere canımız kurban. Bu olay bizi çok sarsmıştı. Devlet ve milletimizin desteği ile toparlandık. Gazimizin arıcını tamir ettirdik. Gazimiz çok mutlu oldu. Onlar gülünce biz de mutlu oluyoruz."

"ARACIMI DEĞİL YÜREĞİMİ TAMİR ETTİRDİNİZ"



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen gazi İbrahim Kızılkaş ise olayın yüreğinde derin bir yara açtığını, devletin ve milletin desteğiyle yaşadıklarını unuttuğunu ifade etti.

Kendilerini 7'den 70'e her insanın kucakladığına dikkati çeken Kızılkaş, "(İyi ki bu milletin istiklali için gazi olmuşuz) dedik. Bizlerden her zaman desteğini esirgemeyen, bir aile şefkatiyle her derdimize koşan, yanımızda olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfımızın son desteği beni çok duygulandırdı. Aracımı değil yüreğimi tamir ettirdiniz." ifadelerini kullandı.

