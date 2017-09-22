Ankara'da bir kamyonun alt geçide çarpması sonucu yola saçılan saman balyaları, başka bir kamyon ile otomobilin karıştığı ikinci kazaya neden oldu. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Tüysüz idaresindeki 68 FB 307 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Ankara-Samsun karayolundaki Çiğiltepe Alt Geçidi'ne çarptı.
Yükseklik sınırını aşan kamyondan, çarpmanın etkisiyle saman balyaları yola saçıldı. Daha sonra Serhan Yıldız'ın kullandığı 06 RIN 44 plakalı otomobil, bu balyalar nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İbrahim Uz yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yıldız ile aynı araçta bulunan Alaattin Kılınç yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza sonrası Ankara-Samsun karayolunun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Belediye görevlileri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücüleri alt geçidin üst kesimindeki yollara yönlendirerek ulaşımı sağladı.
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