Ankara TEM Otoyulu'nda sıfır araç taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, kazada TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

İHA'nın haberine göre kaza, TEM Otoyolu Çamlıdere Tatak mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan TIR'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralının tedavisi yapıldı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, TIR'ın yolda yalpalamaya başladığını ve ardından devrildiğini söyledi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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