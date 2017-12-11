Ankara'da evine giderken tacize uğrayan üniversiteli kız, şüpheli ilgili karakolda sonuç alamadığını belirterek, sosyal medyada 'Tacizcimi arıyorum' paylaşımında bulundu. Genç kızın sosyal medyadaki paylaşımı, on binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



DHA'nın haberine göre, Ankara'da kısa süre önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız okuldan çıkıp eve gitmek için otobüse bindi. Genç kız, otobüsten inerek eve doğru yürümeye başladığı sırada arkasından kendisini bir kişinin takip ettiğini fark etti. Hızla uzaklaşarak evin yolunu tutan genç kız tam evinin bulunduğu apartmana girecekken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tacize uğradı. Olayın ardından durumu ailesiyle paylaşan genç kız, ailesinden aldığı cevapla şoka uğradı. Tacize uğrayan genç kızın babası "Emin misin kızım şikayette bulunacak mısın boşuna uğraşma" diyerek, akrabalarının durumu sorması halinde ise `çantasının çalındığını´ söylemesini istedi. Annesi ise bir daha `etek giymemesi´ yönünde uyarıda bulundu.

ON BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI



Genç kız daha sonra karakola giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini alarak karakola giden genç kız burada polis ile yaşadıkları diyaloglarını da sosyal medya hesabından duyurdu. Genç kız, "Karakolda bana, `Ankara´da kaç milyon kişi yaşıyor biliyor musun? Maalesef teknolojik imkanlarımız buraya kadar, görüntüyü açamıyoruz´ dediler ve üstün körü ifademi alarak gönderdiler" diye yazdı.





Hiçbir sonuç alamayan genç kız en son çareyi güvenlik kamerasından aldığı fotoğrafları sosyal medyada `Tacizcimi arıyorum´ yazısı ile paylaşmakta buldu. Genç kızın sosyal medyada bu paylaşımı on binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Genç kız, zanlının yakalanması için harekete geçilmesini bekliyor.



