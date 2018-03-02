Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ve çektiği müzik klibinde çete üyelerini de oynatan Barış K. de gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalarından biri sayesinde Başkentteki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden bir suç örgütü çökertildi.
Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda ekipler, geçen ay örgüt üyelerine yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 92 şüpheli gözaltına alındı. Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında çete üyeleriyle birlikte, "Arada Bir" isimli müzik klibi bulunan sanatçı Barış K.'nin de olduğu öğrenildi.
ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda Arif ve Yavuz Ötleş tarafından yönetilen suç örgütünün, tüm yasa dışı faaliyetleri de ortaya çıkartıldı. Ötleş kardeşlerin uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları aklamak için paravan şirket kurdukları belirlendi. "Şirket" gibi yönettikleri örgütün başına bir genel müdür getiren Ötleş kardeşlerin, üyelerinin sigorta primlerini de ödedikleri tespit edildi. Öte yandan örgüt, diğer gruplarla girdikleri çatışmalarda ölen 4 çete üyesi ile cezaevine giren örgüt üyelerinin ailelerine düzenli olarak yardım yaptı.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ORGANİZASYON YAPISI
Örgüt, uyuşturucu ticaretini yürütmek amacıyla üyelerini "uyuşturucu ticareti yapanlar", "tezgah sorumluları", "zulacılar", "torbacılar" ve "erketeler" olarak gruplara ayırdı.
Daha önceden gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlerin, örgütü cezaevinden yönetmeye devam ettikleri, üyelerine mesajlarını haftalık görüşmeye gelen 3 farklı örgüt üyesi kanalıyla ilettikleri tespit edildi.
Yasa dışı tüm faaliyetlerinin yer aldığı "muhasebe" defterini de ele geçiren ekipler, söz konusu suç örgütünün uyuşturucu satışından aylık ortalama 2 milyon lira gelir elde ettiğini belirledi.
Öte yandan, örgüt üyesi Taner Ö'nün, organize suç örgütü "Kürt Ahmet Grubu" ile iletişim kurduğunu belirleyen ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri bir diğer operasyonda da örgüte silah temin eden Şahin Turgut'un oğlu Yiğit Turgut ile 5 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.
KENDİ KAHVEHANELERİNİ AÇMIŞLAR
Söz konusu örgütün üyelerinin iaşesini ve bir arada olmasını sağlamak amacıyla Yenidoğan'da bir emlak ofisi ile yine aynı bölgede bir kahvehane işlettikleri belirlendi.
Kahvehaneye örgüt üyeleri dışında müşterinin alınmadığı tespit edildi.
Operasyonlarda, 50 kilogram esrar, 5 uzun namlulu silah, 17 tabanca, 85 bin uyuşturucu hap ile 3 kilogram kokain ele geçirildi.
KLİP ÇEKTİRMİŞLER
Uyuşturucu satışından elde ettikleri gelirle lüks bir hayat süren örgüt üyelerinin Barış K. adındaki sanatçıyla albüm yaptırma vaadiyle anlaştıkları ortaya çıktı.
Barış K'nin "Arada Bir" isimli şarkısın çekilen klipte de örgüt üyelerinin rol aldığı ve klibin sonunda Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlere teşekkür edildiği soruşturma dosyasında yer aldı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki ayda Ötleş Grubu başta olmak üzere uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, 300 kişinin gözaltına alındığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
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