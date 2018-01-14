Ankara'nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Ayaş ilçesi Ayaşbeli ve Atderesi mevkilerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla ilçenin en yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlatırken tedbirsiz yola çıkan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi.

Ankara´nın Dikmen semtinde de öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ankaralılar bu soruyu merak ediyor: "Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?"

Bugün Ankara'da 2018 yılının ilk kar yağışı görüldü. Kar yağışının olması ile beraber akıllara kar tatili haberi geldi. Ankara Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ankara'da tatil ile ilgili bir gelişme olursa sayfamıza eklenecektir.

ANKARA HAVA DURUMU

5 günlük Ankara için hava durumu bu şekilde olacaktır. Yarın en düşük -4 derece olması tahmin ediliyor.

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14 ocak kar tatili

14 ocak ankara okullar tatil mi

Ankara Valiliği

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