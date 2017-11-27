Ankara'daki Cumhuriyet Kulesi için karar verildi

Ankara'da Cumhuriyet Kulesi için yapılan halk oylamasıyla ilgili olarak, Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinden oylamaya katılanların yüzde 76'sının, kulenin yıkılmaması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Habertürk Ankara'dan Dilvin Kaygusuz'un haberine göre; İmara aykırı olması ve mania hattına takılması nedeniyle inşaatı 2009 yılında durdurulan ve atıl bir durumda bekleyen Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi için yapılan halk oylaması ve anketin sonucu belli oldu.

YÜZDE 76 'YIKILMASIN' DEDİ

Belediye'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapılan görüşmenin ardından cumartesi günü halk oylamasının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kulenin yapılması veya yıkılması hususu 'Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması' anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması ile vatandaşımıza sorulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 76'sı kulenin yıkılmamasına yönelik irade beyanında bulunmuşlardır" denildi.

"PROJE GÜNCELLENECEK"



Vatandaşın irade ve desteğinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Konu hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya bilgi verilmiş, projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek Keçiören'in ve vatandaşımızın hizmetine sunulacağı kararına varılmıştır."

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK



Cumhuriyet Kulesi'nin yapılmasının ardından Keçiören Belediyesi için yeni bir süreç başlayacak. Belediye, öncelikle Kule'nin bulunduğu alanla ilgili bir imar planı hazırlayacak ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunacak. Hazılanan imar planının kabul edilmesiyle birlikte ise yeni bir mahkeme süreci başlayacak. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından ise, proje güncellenerek, daha kullanışlı bir hale getirilmesi sağlanacak.

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