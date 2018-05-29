Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün saatler öncesinden uyarıda bulunduğu Ankara’da dün etkisini gösteren kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle kentliler zor anlar yaşadı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Ankara’da önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi’ni yine su bastı. İşyerlerini su bastı. Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak yağmura ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle, başta Akay, Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı altgeçitleri olmak üzere çok sayıda altgeçidi ve tüneli su bastı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji, bugün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok kuvvetli yağış görüleceğini bildirerek sel uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre bugün Çanakkale ve İzmir çevresi dışında tüm Türkiye’de yağış görülecek. Doğu Karadeniz’de ise çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Ayrıca yarın Orta Karadeniz, perşembe günü de İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceği bildirildi. Yağışlı hava, pazar gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak yerini güneşli havaya bırakacak.

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