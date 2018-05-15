Ankara Demirspor - 24 Erzincanspor maçı heyecanı

Türkiye 3.Lig 2.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. Ankara Demirspor, 15 Mayıs 2018 Salı günü 24 Erzincanspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Ev sahibi Ankara Demirspor, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. 24 Erzincanspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ankara Demirspor kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, 24 Erzincanspor sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Ankara Demirspor son hafta oynanan Pazarspor maçında 1-0 kazandı.

24 Erzincanspor ise Gölcükspor maçında 5-1 yenildi.