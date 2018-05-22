Ankara Demirspor - Yeni Diyarbakırspor rakamlar

Türkiye 3.Lig 2.Grup Final maçında Ankara Demirspor ile Yeni Diyarbakırspor, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Ev sahibi Ankara Demirspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeni Diyarbakırspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Ankara Demirspor kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Yeni Diyarbakırspor kazanır 2.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ankara Demirspor son haftadaki 1461 Trabzonspor müsabasında 2-1 kazandı.

Yeni Diyarbakırspor, Darıca Gençler Bir. karşılaşmaında 4-0 yenildi.