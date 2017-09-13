Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu satışını önlemek amacıyla motosikletli "NarkOkul" timleri kuruldu.



İKİŞER KİŞİLİK 10 TİM OKULLARDA GÖREV ALACAK

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de ilk defa Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve okul önleri ile çevrelerinde öğrencilere yönelik uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek için çalışacak "NarkOkul" timleri, il genelindeki okullarda görev yapacak. Motosikletli ekipler, ikişer kişilik 10 timden oluşacak.

Okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcıları ile daha etkin bir mücadele için timlerin tahsis edildiğini belirten emniyet yetkilileri, timlerin görev yerlerinin okullardan ibaret olacağını ve okul çevrelerindeki kafe, dükkan, mağaza, lokanta gibi alanlar ile okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştireceklerini vurguladı.

En son uyuşturucu satıcısı yakalanana kadar mücadelenin süreceğine işaret eden yetkililer, daha önce "Çocuklarımızın geleceği için" sloganıyla kurulan WhatsApp ihbar hattı ile yola çıktıklarını, Türkiye geneli ile yurtdışından dahi birçok verimli ihbar aldıklarını, bu sloganla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede yakalama ve tutuklama oranlarının geçen yıla oranla iki kat arttığını vurgulayan yetkililer, aylık 100'e yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandıklarını bildirdi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN WHATSAPP İHBAR HATTI

Uyuşturucu ile mücadele için oluşturulan 0552 155 06 06 numaralı WhatsApp ihbar hattını da hatırlatan yetkililer, gelen her ihbarın değerlendirildiğini ve ihbarcının kimliğinin kesinlikle gizli tutulduğunu belirtti.

Öte yandan, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bazı okullarda uygulama gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde üst araması ve kimlik incelemesi gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü

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