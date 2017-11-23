Ankara Garı davasında ara karar

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı.
İHA'nın haberine göre; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında sanıkların ve avukatların beyanları alındı. Tutuklu sanık Suphi Alpfidan, iddianamede gar patlaması ile alakası olmadığının yer aldığını, sadece terör örgütü üyeliğinden dava kapsamında yargılandığını söyledi.
Bazı gerçeklerin ortaya çıkması için elinden gelen her şeyi yaptığını, yardımcı olduğunu savunan Alpfidan, "Araç alım-satımıyla bir insan terör örgütü üyesi olabilir mi? Sürekli iftiralarla gidiyoruz, hayatımız alt üst oldu. Öncelikle beraatimi, aksi halde tahliyemi istiyorum" dedi.
Tutuklu sanık Nihat Ürkmez, 20 aydır suçsuz yere sanık sandalyesinde oturduğunu öne sürerek, "Ben ne suç işledim ki buradayım? İddia makamına sormak istiyorum; 20 ay boyunca bir tek delil olmadığı halde neden bu sandalyeye oturuyorum. Bir insanın özgürlüğünün kısıtlanması bu kadar kolay mı? Eğer siz adaleti sağlamayı çalışıyorsanız ve suçum yoksa sizi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.
Davanın diğer sanıkları da suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini talep etti. Beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya 1 saatlik ara verildi. Verilen aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmanın 31 Ocak-1 Şubat 2018 tarihlerinde görülmesine hükmetti. Mahkeme, katılma talebinde bulunan müştekilerin suçtan zarar görme durumunu göz önüne alarak katılma taleplerini kabul etti.
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