Ankara için kötü haber. Meteoroloji'den Ankara için hava durumu tahminleri geldi. Hava sıcaklıklarının düşeceği Ankara'da sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Ankara ve çevresinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.03.2018 03:00-29.03.2018 18:00

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER