Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankaralılar için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Bugün saat 18.00-20.00 saatleri arasında Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere ve radar analizlere göre; bugün 18:00-20:00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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