Ankaralılar , bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının 19. gün orucunu tutuyor. Gün geçtikçe iftar vakitlerinin ilerlediği Ankara'da bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? İşte 3 Haziran Ankara iftar vakti...



ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 3 HAZİRAN 2018





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Haziran yani bugün Ankara'da iftar saati 20.19 olarak görülüyor.

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Ankara'da 04 Haziran imsak vakti 03.21'de olarak görülüyor. Böylelikle Ramazan ayının 20. gün orucuna niyet edilecek.





1 16.05.2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17.05.2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18.05.2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19.05.2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20.05.2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21.05.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24.05.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25.05.2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26.05.2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27.05.2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12

Ekmek Fabrikası’nın ikramlarıyla karşılaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Camii’nde, teravih namazı sonrası vatandaşlara her gün iki ayrı ürün çeşidinin yer aldığı ikramlarda bulunuyor.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhuna uygun hizmetlere imza atan Halk Ekmek Fabrikası, ürünlerini Başkentlilerle buluşturuyor. Millet Camii başta olmak üzere Başkent’in merkez camilerinde her gün teravih namazı sonrası halk çerez, şampiyon ekmek, fındıklı ekmek, kuru, kandil simidi, normal simit gibi yaklaşık 3 bin ürünü vatandaşlara ikram eden Halk Ekmek’in ilk kez başlattığı uygulamadan vatandaşlar ise son derece memnun.

"Ramazan sonuna kadar sürecek"

Büyükşehir Belediyesinin 9 noktada kurduğu iftar çadırları ile ANKARAY ve metrolarda dağıttığı iftarlıkların dışında Ankara’da teravih namazı sonrası ürünlerini vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "On bir ayın sultanı mübarek aya uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bu ikramlarımızı, Ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun dışında ekmek yardımından, çeşitli sosyal faaliyetlere kadar diğer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Millet Camii’nde başlattıkları bu ikramları Başkent’in diğer camilerinde de devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Sarıduman, "Dönüşümlü olarak diğer camilerimizde de teravih namazı sonrası bu ikramlarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.

"Her gün iki ayrı ürün ikram ediliyor"

Halk Ekmek Fabrikası tarafından dağıtılan onlarca değişik ürünün Millet Camii’nde ikram edildiğini ifade eden Sarıduman, "İki ayrı çeşit ürünümüzü ikram ediyoruz. Duaların ardından vatandaşlarımıza lezzetli ikramlarda bulunuyoruz. Girişte ‘bugün menü nedir?’ diyerek espri yapan vatandaşlarımız da var. Bu bizi memnun ediyor" dedi.

Cami çıkışında kurulan iki ayrı stantta görevliler tarafından 7’den 70’e herkese ikram edilen Halk Ekmek ürünleri büyük beğeni topluyor.

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