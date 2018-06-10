Ankara'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 26. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine sayılı günler kala İslam alemi bugün akdir Gecesi heyecanını yaşıyor. İftarın ardından, çeşitli ibadetlerle Kadir Gecesi ihya edilecek. Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

ANKARA İFTAR VAKTİ, SAATİ 10 HAZİRAN

Ankara'da 10 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Ankaralılar saat 03.18'e kadar sahur yapmıştı. Ankaralılar saat 20.23'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Ankaralılar yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.18'e kadar sahur yapacak.

ANKARA İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17.05.2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18.05.2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19.05.2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20.05.2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21.05.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24.05.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25.05.2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26.05.2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27.05.2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:05

ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR?

Oruç ibadeti, bilindiği üzere İslam dininin temel ibadetlerinden birisidir. Bir kişinin; ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve oruç tutmasına herhangi bir engel yok ise, bu kişiye oruç ibadeti farzdır. Ancak bir kişi en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere yolculuk yapıyorsa, yolculuğu esnasındaki süre boyunca oruç farz değildir. Aynı zamanda oruç tutamayacak kadar hasta olanlara, çocuk emziren kadınlara, oruçluyken sağlığına zarar gelme olasılığı yüksek derecede zor işlerde çalışanlara, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlara, sağlığı nedeniyle ilaç kullanan kişilere ve akli dengesi yerinde bulunmayan kişilere oruç farz değildir.

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