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ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR?

Oruç ibadeti, bilindiği üzere İslam dininin temel ibadetlerinden birisidir. Bir kişinin; ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve oruç tutmasına herhangi bir engel yok ise, bu kişiye oruç ibadeti farzdır. Ancak bir kişi en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere yolculuk yapıyorsa, yolculuğu esnasındaki süre boyunca oruç farz değildir. Aynı zamanda oruç tutamayacak kadar hasta olanlara, çocuk emziren kadınlara, oruçluyken sağlığına zarar gelme olasılığı yüksek derecede zor işlerde çalışanlara, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlara, sağlığı nedeniyle ilaç kullanan kişilere ve akli dengesi yerinde bulunmayan kişilere oruç farz değildir.