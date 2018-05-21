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DIŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalayan ve oruçlu olan bir kişinin orucu bozulmaz. Ancak kişi diş fırçaladığı esnada yanlışlıkla boğazına su kaçırması veya diş macununu yutması orucu bozar ve orucun kazasının yapılması gerekmektedir. Orucun bozulma ihtimali üzerinde durularak, diş fırçalama işleminin iftardan sonra ve imsaktan önce yapılması en makbul olanıdır.