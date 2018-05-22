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İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

İğnelerin kullanım amacı, orucun bozulup bozulmayacağını belirler. Eğer bir kimse gıda ve kişiye keyif katmayan enjeksiyonlar uygularsa, yeme ve içme anlamına gelmeyen türden iğne yapılırsa oruç bozulmaz. Ancak vücuda direnç kazandıran, gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozmaktadır.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutan kimselerin kan aldırması orucu bozmamaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v), ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır ve "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmak." buyurmuştur.