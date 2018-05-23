Ankara iftar saatini Ramazan ayının 8. orucunu tutan Ankaralılar araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre Ankaralılar dün iftarı saat 20.09'da yaptı. Sabah saat 03.33'e kadar sahur yapılan Ankara'da bugün iftar saat kaçta yapacak? İşte 23 Mayıs iftar ve sahur vakitleri...
ANKARA İFTAR VAKTİ - 23 MAYIS
23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ankaralılar saat 03.33'e kadar yaptıkları sahurun ardından tuttukları orucu saat 20:10'da okunacak akşam ezanıyla birlikte açacak. Ankara iftar vakti saati 20.09 olarak belirlendi. Diyanet Ramazan imsakiyesi il il sorgulamak için tıklayınız :
ANKARA SAHUR VAKTİ
Bu akşam açılacak orucun ardından, Ankaralılar yarın (24 Mayıs) tutulacak 2018 Ramazan ayının 9. orucu için saat 03.32'ye kadar sahur yapacak. Yarın akşam saat 20.11'de okunacak akşam ezanıyla birlikte Anakar'da oruçlar açılacak.
GÜNÜN DUASI
Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!
İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?
Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''
“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”
“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”
“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”
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