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ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Şevval Orucu, Ramazan ayının bitişinden sonra girilen Şevval ayında tutulan bir nafile oruçtur. Peygamber efendimiz tarafından düzenli olarak yapılan bir sünnet olarak bilinen Şevval Orucu, Ramazan ayından sonra başlamaktadır. Peygamber efendimiz, Şevval Orucu ile ilgili "Kim Ramazan ayında orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.