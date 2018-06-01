Ankara'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 17. gününde iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine 13 gün kala İslam alemi Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte iftar ve sahur vakitleri 1 Haziran...

ANKARA İFTAR VAKTİ, SAATİ 1 HAZİRAN

Ankara'da 1 Haziran 2018 Cuma günü yani bugün iftar saat 20:18'de. Dün Ankaralılar iftarı saat 20:18'de yapmıştı.

ANKARA SAHUR VE İMSAK VAKTİ

Ankaralılar sahura saat 02.00'den sonra kalkacaklar. 18. gün orucunu tutmak için Ankaralılar sahuru saat 03:23'e kadar yapacaklar. İmsak saat 03:23'de.

İftar duası nedir, nasıl edilir?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

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