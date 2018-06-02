Ankara'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 18. gününde iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine 12 gün kala İslam alemi Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte iftar ve sahur vakitleri 1 Haziran...

ANKARA İFTAR VAKTİ, SAATİ 2 HAZİRAN

Ankara'da 2 Haziran 2018 Cuma günü yani bugün iftar saat 20:18'de. Dün Ankaralılar iftarı saat 20:18'de yapmıştı.

ANKARA SAHUR VE İMSAK VAKTİ

Ankaralılar sahura saat 02.00'den sonra kalkacaklar. 18. gün orucunu tutmak için Ankaralılar sahuru saat 03:22'e kadar yapacaklar. İmsak saat 03:22'de.

İftar duası nedir, nasıl edilir?

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:

"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ



"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

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