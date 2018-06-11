Ankara iftar vakti

Ankara'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kalmışken Ramazan bayramı heyecanı da başladı. Ramazan ayının 27. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 11 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

ANKARA İFTAR VAKTİ, SAATİ 11 HAZİRAN

Ankara'da 11 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Ankaralılar saat 03.18'e kadar sahur yapmıştı. Ankaralılar saat 20.24'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Ankaralılar yarın (12 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.17'e kadar sahur yapacak.

ANKARA Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKYURT AYAŞ BALA BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇUBUK ELMADAĞ EVREN GÜDÜL HAYMANA KALECİK KAZAN KIZILCAHAMAM NALLIHAN POLATLI ŞEREFLİKOÇHİSAR

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17.05.2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18.05.2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19.05.2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20.05.2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21.05.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24.05.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25.05.2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26.05.2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27.05.2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12

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