Ramazan ayının 16. orucunu tutan Ankaralılar okunacak akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. 16. gün orucun iftarına hazırlık yapan Ankaralılar iftarın saat kaçta olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta? Ankara'da 17. gün orucuna saat kaçta niyet edilecek? İşte Ankara iftar ve sahur vakitleri...

ANKARA İFTAR VAKTİ! 31 MAYIS 2018

Ankara’da bugün gece saat 03.25’de kalkılan sahur sonrası, Ankaralılar 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutuyor. Ankara’da akşam saat 20.17’da okunacak akşam ezanı sonrası oruçlar açılacak.

ANKARA'DA İFTARA NE KADAR SÜRE KALDI

ANKARA’DA SAHUR NE ZAMAN? (ANKARA 1 HAZİRAN SAHUR)

Ankara’da saat 20.18’da açılacak oruçların ardından, 1 Haziran için gece sahura kalkılacak. 1 Haziran sahur vakti ise 03.24 olarak görülüyor.

ANKARA 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 2 17.05.2018 Perşembe 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 3 18.05.2018 Cuma 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 4 19.05.2018 Cumartesi 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 5 20.05.2018 Pazar 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 6 21.05.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 9 24.05.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 10 25.05.2018 Cuma 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 11 26.05.2018 Cumartesi 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 12 27.05.2018 Pazar 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 13 28.05.2018 Pazartesi 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 14 29.05.2018 Salı 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 15 30.05.2018 Çarşamba 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:13 12:54 16:50 20:22 22:08 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:13 12:54 16:50 20:23 22:08 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:13 12:54 16:50 20:23 22:09 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:13 12:54 16:51 20:24 22:10 28 12.06.2018 Salı 03:17 05:12 12:54 16:51 20:24 22:11 29 13.06.2018 Çarşamba 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:11 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:12 12:55 16:51 20:25 22:12

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER