İslam dininde büyük yeri bulunan ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da yaşayan vatandaşlar da bu yıl ilk iftarın ve ilk sahurun saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Ankara'da ilk iftarın ve ilk sahurun saat kaçta olduğu bilgisi ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alıyor. Peki Ankara'da ilk iftar saat kaçta? Ankara'da ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA'DA İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Ankara'da bu yıl ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03:42'te okunacak olan imsak ezanıyla son bulacak. Vatandaşlar, saat 03:44'te yeme-içme işlemini bırakacak ve oruç başlayacak. 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:04'te okunacak olan akşam ezanı ile birlikte de oruçlar açılacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:44 05:27 12:51 16:43 20:03 21:39 16.05.2018 03:42 05:26 12:51 16:44 20:04 21:40 17.05.2018 03:41 05:25 12:51 16:44 20:05 21:42 18.05.2018 03:40 05:24 12:51 16:44 20:06 21:43 19.05.2018 03:38 05:23 12:51 16:44 20:07 21:44 20.05.2018 03:37 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46 21.05.2018 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:47 22.05.2018 03:34 05:21 12:51 16:45 20:09 21:48 23.05.2018 03:33 05:20 12:51 16:46 20:10 21:50 24.05.2018 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51 25.05.2018 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 26.05.2018 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 27.05.2018 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 28.05.2018 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 29.05.2018 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 30.05.2018 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 31.05.2018 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 01.06.2018 03:24 05:15 12:52 16:48 20:18 22:01 02.06.2018 03:23 05:15 12:53 16:48 20:18 22:02 03.06.2018 03:22 05:14 12:53 16:48 20:19 22:03 04.06.2018 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:04 05.06.2018 03:21 05:14 12:53 16:49 20:20 22:05 06.06.2018 03:20 05:13 12:53 16:49 20:21 22:06 07.06.2018 03:20 05:13 12:53 16:49 20:22 22:07

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