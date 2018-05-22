İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda karısı firari sanık eski hakim Sevda Güven (45) ile yakalanan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Zeki Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının eşi Sevda Güven ise Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında şüpheli Zeki Güven'in yaşadığı evde yaptığı aramada, buzdolabına gizlenmiş 14 bin 400 avro, çiftin adlarına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alıyor.

Bu arada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

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