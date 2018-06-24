Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Kızılcahamam 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ankara Kızılcahamam 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İlçe genelinde yüzde 90.04 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 97.9 … Ankara Kızılcahamam 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 12.850 oyla yüzde 72.73 - Muharrem İnce: 2.461 oyla yüzde 13.93 - Meral Akşener: 2.034 oyla yüzde 11.51 - Temel Karamollaoğlu: 225 oyla yüzde 1.27 - Selahattin Demirtaş: 62 oyla yüzde 0.35 - Doğu Perinçek: 35 oyla yüzde 0.20 aldı.



Ankara Kızılcahamam 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 12.850 oyla yüzde 72.73Muharrem İnce: 2.461 oyla yüzde 13.93Meral Akşener: 2.034 oyla yüzde 11.51Temel Karamollaoğlu: 225 oyla yüzde 1.27Selahattin Demirtaş: 62 oyla yüzde 0.35Doğu Perinçek: 35 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 90.28 oranında sağlandığı Ankara Kızılcahamam ilçe genelinde saat 20:02 itibarıyla sandıklar yüzde 93 oranında açıldı. 2018 Ankara Kızılcahamam seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 12.017 oyla yüzde 75.89 - Millet İttifakı: 3.585 oyla yüzde 22.64 oranında oy aldı. 2018 Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 9.135 oyla yüzde 57.69 - MHP: 2.882 oyla yüzde 18.20 - İYİ Parti: 1.857 oyla yüzde 11.73 - CHP: 1.419 oyla yüzde 8.96 - SP: 309 oyla yüzde 1.95 - HDP: 93 oyla yüzde 0.59



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 12.017 oyla yüzde 75.89Millet İttifakı: 3.585 oyla yüzde 22.64AK Parti: 9.135 oyla yüzde 57.69MHP: 2.882 oyla yüzde 18.20İYİ Parti: 1.857 oyla yüzde 11.73CHP: 1.419 oyla yüzde 8.96SP: 309 oyla yüzde 1.95HDP: 93 oyla yüzde 0.5916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…