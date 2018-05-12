‘Ankara Manzarası’ evinde sergileniyor

Ankara’daki Rahmi M. Koç Müzesi, bugünden başlayarak 16 Eylül’e kadar sürecek “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” isimli sof sergisine ev sahipliği yapacak.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan kumaş olan sofla ilgili çalışmaların yer aldığı sergideki dikkat çeken eserlerden biri de 18. yüzyılda Hollandalı bir tüccar tarafından yaptırılan ve sanatçısı bilinmeyen ünlü “Ankara Manzarası” tablosu.

Eser, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırma Uygulama ve Araş- tırma Merkezi’nin (VEKAM) girişimiyle Hollanda’daki Rijksmuseum’dan ilk kez Türkiye’ye getirildi.

VEKAM Direktörü Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, “Ankara ile ilgili çalışmaların köşelerde kaldığını” belirterek “Eser alımı en zor ikinci müze olan Rijksmuseum’dan ‘Ankara Manzarası’ tablosunu getirttik” dedi.

Tablonun ilginç hikâyesini, küratör Gözde Çerçioğlu Yücel anlattı:

“Uzun yıllar Halep manzarası olduğu düşünüldü. 1972’de Prof. Dr. Semavi Eyice, eserin Ankara’ya ait olduğunu ortaya koydu. Bunda en önemli etken, resmin sağ alt kısmında yer alan tiftik keçileridir.”

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