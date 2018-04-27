Ankara merkezli 13 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Soruşturmada 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılan binbaşı ve yüzbaşıların görevde olduğu belirtiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27.04.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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